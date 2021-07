Haagse honkbalclub heeft de weg omhoog gevonden: ‘Dit jaar veel leuker om bij Storks te zijn’

Storks, dat nog wel hekkensluiter is, kende in het coronajaar een rampseizoen. Aan het Schapenatjesduin stond nooit een team. Spelers kwamen en gingen of bleven gewoon weg. Dit seizoen is de selectie vrijwel vernieuwd. Het team kent een grote Antilliaanse inbreng, zowel van de in Nederland wonende gemeenschap als van de eilanden zelf. ,,En tot nu toe zijn ze er allemaal”, zegt Henson. ,,Niemand is weggelopen. Het is dit jaar veel leuker om bij Storks te zijn.”