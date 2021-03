Haagse honkballer Kalian Sams (34) stopt niet voordat hij de laatste lege plek op zijn cv heeft gevuld

Hoe staat het ervoor met dat ticket voor Tokio?

Kalian Sams: ,,Goed, we zijn volop in training. Als alles zo blijft, begint het Olympisch Kwalificatie Toernooi op 18 juni in Taiwan. We spelen zonder de jongens uit de Amerikaanse Major League, maar dan nog hebben we een goede kans. Alleen de winnaar plaatst zich. Die kan gelijk door naar Japan, want de Olympische Spelen beginnen direct daarna.”