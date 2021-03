Haagse Juliën (19) blij dat hij bij ADO weg is: ‘Jeugd krijgt geen kans, die krijg je in het ijshockey wel’

De afmetingen van het te verdedigen object verschillen enorm en het projectiel dat hij op zich afgevuurd krijgt heeft niet dezelfde vorm of grootte. Toch is Juliën van Nes lange tijd doelman in zowel het voetbal als het ijshockey geweest. ,,Vrijwel gelijktijdig ben ik met beide sporten begonnen”, zegt de 19-jarige Haagse glazenwasser. ,,IJshockeyen bij Hijs en voetballen bij Quintus. Na een jaar ging ik naar VELO en toen ik 10 jaar oud was, haalde ADO Den Haag me voor de E2. Eerst heb ik beide sporten nog gecombineerd, maar toen ik 13 jaar was ging dat niet meer. Ik moest een keuze maken en het werd voetbal.”