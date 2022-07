Haagse kickbokser Jan (24) tekent droomcontract bij Glory: ‘Knippen, scheren, vechten, ik doe het allemaal’

Kickbokser Jan Kaffa (24) uit Den Haag heeft een contract bij Glory getekend. Dat maakte de internationale organisatie via haar officiële kanalen bekend. De Hagenaar zal op 21 augustus in Japan in de gewichtsklasse tot 65 kilo tegen Kosei Yamada zijn Glory-debuut maken.

Jan Kaffa begon al op zijn vijfde met kickboksen en kwam in 2016 onder de hoede van trainer Maikel Polanen van ARJ Trainingen in Den Haag. ,,Ik was vroeger best wel hard en wilde altijd vechten”, vertelt Kaffa. ,,Ik ben op een gegeven moment gestopt en heb nog een paar jaartjes gevoetbald, maar dat was niet echt mijn ding. Toen ik vijftien werd heb ik het kickboksen weer opgepakt, want vanaf je zestiende vecht je zonder bescherming. Dat vond ik kicken.”

Als The Diamond, zoals Kaffa’s bijnaam luidt, negentien jaar is vecht hij zijn eerste commerciële gevecht. ,,Daarna is het best wel hard gegaan, ja. Ik heb titels gewonnen en ben drie keer wereldkampioen geworden. En nu heb ik dus mijn contract bij Glory in the pocket. De grootste bond van de wereld en iedereen kent het, dit is een droom die uitkomt.”

Unfinished business

Het eerste gevecht van de Hagenaar onder de vlag van Glory staat op 21 augustus in Japan gepland. De plek waar hij naar eigen zeggen nog ‘unfinished business’ heeft. ,,In 2020 was ik twee maanden voor een toernooi al een weekend in Japan. Voor de persconferentie, de fotoshoot en de loting. Maar toen ik weer in Nederland was, brak corona uit, werd het toernooi afgelast en ben ik nooit meer teruggegaan. Dat is van me afgenomen, maar nu wil ik het afmaken.”

Kaffa heeft het er maar druk mee, want naast een succesvolle carrière als kickbokser is hij ook nog kapper. ,,Barbier, ja. Combineren is af en toe best pittig, maar ik werk met een leuk team om me heen. In de kapperszaak en in de vechtschool. Knippen, scheren, vechten. Ik doe het allemaal.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jan Kaffa (@jankaffa) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.