'Haagse' kickboksster Tiffany van Soest (30) gebruikte poëzie om depressie te overwinnen

Fysieke en geestelijke ongemakken teisterden de afgelopen twee jaar de carrière en het gemoed van Tiffany van Soest. De 30-jarige Amerikaanse kickboksster kampte in die periode onder meer met een depressie. Afgelopen juli kon ze vanwege een tijdens de training opgelopen oogblessure niet in actie komen tegen Jady Menezes, ook voormalig wereldkampioene in het super bantamgewicht.



Nummer 2 Van Soest maakt vanavond in het James L. Knight Center in Miami haar comeback in de ring tegen de als derde geplaatste 27-jarige Braziliaanse. Het gevecht gaat over drie ronden en de winnares komt weer in beeld om titelhoudster Anissa Meksen (Frankrijk) uit te dagen.



Ter voorbereiding op het gevecht met Menezes werkte Van Soest in de Verenigde Staten, Indonesië én in Nederland aan haar mentale en fysieke weerbaarheid. Als dochter van een moeder met Oostenrijks-Pools bloed en een vader van Indonesische en Nederlandse origine, voelt Van Soest zich op veel plekken thuis.