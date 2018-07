Haagse Let Pluto doet ervaring op in Kwintsheul

Martins (roepnaam Martin) Pluto scheurde in juli 2016 tijdens een val in de Belgische meerdaagse van Sint-Martinusprijs Kontich voor junioren zijn achterste kruisband. De renner uit de opleidingsploeg van Monkey Town heeft daarna een lange weg ondergaan om in het peloton terug te keren. ,,Ik heb acht maanden moeten revalideren, reed bij de beloften in de Ronde van Zuid-Holland in maart 2017 pas mijn eerste wedstrijd'', kijkt de Haagse Letlander terug op die wrange periode.

,,Het jaar 2017 was voor mij een tussenjaar om weer terug te komen. Teammanager Paul Tabak heeft mij de kans gegeven mij verder te ontwikkelen bij Monkey Town. In het begin van het seizoen liep het goed, werd ik na een goede koers zestiende in de Ster van Zwolle en onder extreem koude omstandigheden tiende in de Houtse Linies. Slechts twintig renners haalden de finish.''

De 20-jarige Pluto kwam in het voorjaar vooral in actie tijdens meerdaagse koersen, zoals de Flèche du Sud, Trophee Paris-Arras Tour en Szlakiem Walk Majora Hubala in Polen. ,,De duurwedstrijden zijn met steun van de ploeg vooral om in mezelf te investeren, de inhoud te vergroten om daar in de toekomst de vruchten van te plukken.''

,,Ondertussen lever ik ook mijn bijdrage aan de ploeg. Zo won André Looij de Grote prijs Jean-Pierre Monseré. Daar had ik met de ploeg ook een aandeel in. We hebben André goed kunnen afzetten voor het eindschot. Dat was mooi voor de hele ploeg en voor hemzelf'', aldus Pluto.

Onderkoeld

De voormalig junior van Restore Cycling liet zich echter ook zien in de eendagswedstrijden, zoals in Denemarken. ,, Ik heb in de eerste klassieker (GP Himmerland Rundt, red.) 180 kilometer in de aanval gereden. Het regende en het was koud, ik raakte onderkoeld. De ploegleiderswagen kon niet tijdig bij me komen. Ik ben vijf kilometer later afgestapt. Het werd toch nog een mooie dag, want ook hier won André Looij.''

De tweedejaars student marketing en communicatie aan het ROC Mondriaan in Den Haag woont pas acht jaar in Nederland, maar spreekt vloeiend Nederlands. ,,Ik woonde eerst bij mijn vader in Letland, maar toen ik twaalf jaar was ben ik bij mijn moeder gaan wonen om zo snel mogelijk de Nederlandse taal onder de knie te krijgen en dat is me goed gelukt.''

De tweedejaars belofte van Monkey Town, die het liefste koerst onder barre weersomstandigheden met veel wind en ook graag dokkert over de kasseien, kwam het afgelopen weekeinde tijdens het Europees kampioenschap voor beloften op de weg in het Tsjechische Zlín uit voor Letland. ,,Ik had helaas een super slechte dag, haalde mijn wattages niet en kon niet in de verzuring komen.''

Jongensdroom

Pluto hoopt dat hij een jongensdroom om prof te worden realiteit kan maken. ,,Ik probeer zoveel mogelijk steun in de ploeg te verlenen om daar later met goede klasseringen profijt van te trekken. Of ik het haal een goede professional te worden is een tweede, maar ik train er hard voor, laat er veel voor staan.''