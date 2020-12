Haagse Mahi speelt morgen tegen ADO, de club die hem als jochie wegstuurde: ‘Ik heb dagen onder mijn dekens gehuild’

Hoezo heb jij eigenlijk nooit bij ADO gespeeld?

Mahi: ,,Ik ben geweigerd in de jeugd. Ik was blijkbaar niet goed genoeg. Een halfjaar later kon ik wel naar Sparta. Het was een heel vaag verhaal. Ook de manier waarop ik geweigerd ben. Het werd maar niet duidelijk waarom. Het is zonde hoe dat gelopen is, maar no hard feelings. Ik ben blij hoe het uiteindelijk op een andere manier, via Sparta, gegaan is.”