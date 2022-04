Haagse Splinter (20) gaf contract bij Feyenoord op voor artsendroom: ‘Ik heb de juiste keuze gemaakt’

Splinter, je koos vorig jaar voor de studie geneeskunde in plaats van een langer verblijf bij Feyenoord. Hoe kijk je nu op die keuze terug?

Splinter de Mooij: ,,Als ik eerlijk ben: heel goed. Ik heb het in Amsterdam ontzettend naar mijn zin. Ik woon in het centrum, samen met twee vrienden. Dat bevalt me eigenlijk vanaf het eerste moment goed, net als de studie. Het is pittig, we hebben om de vier weken tentamens, maar ik heb het er graag voor over. En ik heb tot nu toe alle tentamens gehaald, dus dat is een bevestiging dat ik de juiste keuze heb gemaakt.”