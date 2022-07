Haagse supporters geven ADO tijdens Open Dag tweede kans: ‘Wil mijn zoontje tonen dat dít ADO is’

Lyra wil in oefenduel met promoven­dus Excelsior vooral genieten: ‘Maar geen schiet­schijf worden’

Lyra, dat op 1 april 90 jaar bestond, verraste kort nadat Excelsior ten koste van ADO Den Haag promotie naar de eredivisie had bewerkstelligd, met het bericht dat de promovendus was vastgelegd voor een oefenwedstrijd. Vanavond om 19:00 uur is de aftrap op De Zweth.

5 juli