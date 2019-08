'Haagse Viking' pakt zijn wapens weer op bij Hijs

Roosendaal maakte een jaar geleden na zeven seizoenen bij Hijs Hokij en drie bij Amstel Tigers een einde aan zijn ijshockeycarrière. In zijn laatste jaar bij de Haagse formatie won hij onder coach Chris Eimers de beker, de BeNe-League en het Nederlands kampioenschap.

Tijdens dat succesvolle seizoen werkte Roosendaal zes dagen in de week in loondienst, bouwde hij zijn eigen personal training-bedrijf op en reisde hij stad en land af voor het ijshockey. ,,Dat brak me enorm op, ik had geen energie meer en daarom besloot ik een jaar te stoppen. Nu is het allemaal beter in balans.''

Vikings

De 'Haagse Viking', omdat hij volgens supporters lijkt op Ragnar uit de serie 'Vikings', zag afgelopen seizoen enkele wedstrijden van Hijs en kreeg last van heimwee. ,,Ik had tegenzin om te gaan kijken. Niet omdat ik het niet wilde, maar omdat ik wist dat ik dan de sport en mijn teamgenoten extra zou gaan missen. Omdat ik deel was van dat team, leefde ik mee bij winst en verlies.''

De Leiderdorper weet wat hij ten opzichte van het afgelopen seizoen kan toevoegen. ,,Ik wil het ouderwets rammen en werken terugbrengen in het team. Als dat in orde is, kunnen we heel ver komen.''