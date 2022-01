Haagse waterpoloërs gegijzeld door coronavirus: ‘We zijn een hecht team en missen elkaar’

Het coronavirus heeft de Haagse eredivisionist stevig in zijn greep. Ruim een half team besmet, afgelaste wedstrijden en een verstoord competitierooster tot gevolg. „Negen man tegelijk in quarantaine, een situatie die we gelukkig nog niet eerder meemaakten”, legt coach Mark van Engelen uit. Hij bleef tot nu toe zelf buiten de gevarenzone. „Net als de jongens doe ik dagelijks een zelftest. Dat leverde ons vorige week negen besmettingen op. Waar dat plotseling vandaan komt? Het is gissen. Als het virus tijdens een training zou zijn overgebracht had het hele team besmet moeten zijn, althans dat zou je denken. Maar dat is dus niet zo.”