Haagse waterpolovrienden van HZZIAN na tien jaar herenigd in het water: ‘We zijn zo ongelooflijk blij’

De Haagse waterpoloërs van toenmalige hoofdklasser HZZIAN speelden zo'n tien jaar geleden twee Europacup-toernooien. Het hechte team viel in 2011 uit elkaar, maar de Haagse vrienden verloren elkaar nooit uit het oog. Inmiddels is het collectief van vedettes bij het vierde team van Den Haag weer bij elkaar en is het weer ouderwets gezellig in het water.

De spelers van de toenmalige hoofdklasseploeg HZZIAN vertrokken in 2011 naar verschillende clubs, maar de vrienden verloren elkaar nooit uit het oog. „Ik keerde enkele jaren geleden met polomaat Serge Wennen terug van De Zijl uit Leiden om Den Haag in de tweedeklasse te houden”, vertelt de 44-jarige oud-international Michael Bach. ,,Mike van Duinen, Chris Grünewald en oud-oranjekeeper Martin Nederlof kwamen erbij en we promoveerden naar de eerste divisie. Uiteindelijk beëindigden we onze polocarrières.”

Quote Met Omar Qachach erbij is het helemaal lachen. Hij is eigenlijk te goed voor ons niveau, maar hij hoort nu eenmaal bij ons. Zonder hem zijn we niet compleet Patrick Hulsman

In de jaren die volgden, troffen de mannen elkaar nog geregeld en onder het genot van een biertje ontstond het idee om ‘toch maar weer wat te gaan doen’. Toen Grünewald opperde om een vierde team bij Den Haag te formeren waren de ‘Haagse Helden’ van weleer om.

Balgoochelaar

Eén van spelers van Den Haag 4 is Patrick Hulsman (44). De impulsieve balgoochelaar blijkt zijn kunstjes nog niet verleerd. „Ik ben zo ongelooflijk blij dat we weer samen in het water liggen”, bekent de vader van drie zoons. In een uiterste poging om de hoofdklasse veilig te stellen maakte de geboren Westlander in 2011 voor zes wedstrijden zijn rentree bij het kwakkelende HZZIAN. „Toen die opzet mislukte en er een voorlopig einde kwam aan het Haagse toppolo stapte ik met de tweeling Vonk over naar WZK. Daarna speelde ik nog twee jaar in de eredivisie bij AZC. En nu ben ik dus met beide ‘Vonkies’ weer terug in Den Haag. We willen nog steeds alles winnen en dat kukt aardig. Met Omar Qachach erbij is het helemaal lachen. Hij is eigenlijk te goed voor ons niveau, maar hij hoort nu eenmaal bij ons. Zonder hem zijn we niet compleet”, grijnst Hulsman.

Quote De techniek van die gasten is nog dik in orde en ze vinden elkaar nog blinde­lings. We zijn weer bij elkaar en dat is waar het om gaat Stephan Derwig

Tot genoegen van het hele stel keerde Qachach terug op het oude nest. De 35-jarige publiekstrekker met Marokkaanse roots ruilde onlangs De Zijl in voor het Haagse vriendenteam. Geroemd als vriendelijke bulldozer, die met drie verdedigers op zijn nek de bal gerust nog achter de keeper ramt.

Rolstoel

,,Als de competitie weer wordt hervat, zijn we opnieuw titelkandidaat”, zegt coach Stephan Derwig. Hij maakte met broer Emiel deel uit van de HZZIAN-elite, maar vertrok in het rampjaar 2011 naar het Haagse ZDHC. Toen de Hagenaar vervolgens bij het klussen van het dak viel, leek hij tot een leven in een rolstoel veroordeeld. Intensieve revalidatie bracht hem weer op de been, maar waterpoloën zit er voor Derwig niet meer in. „Dat zal ik nooit meer kunnen. Daarom ben ik nu de coach van dit boeiende tweedeklasse team.”

Veel hoeft Derwig echter niet te doen, zegt hij lachend: ,,De techniek is dik in orde en ze vinden elkaar nog steeds blindelings. Ik let er op dat er wordt doorgewisseld want de conditie is met de jaren wel minder geworden. Daar doet niemand moeilijk over. We zijn weer bij elkaar en dat is waar het om gaat.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.