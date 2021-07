Haagse zeilers azen op Olympische revanche: ‘Jaartje uitstel kwam ons goed uit’

Windsurfster Lilian de Geus is een van de favorieten voor olympisch goud. Vijf jaar geleden in Rio werd ze vierde. ,,Daarvan heb ik geleerd dat je echt voor elk puntje moet vechten. Ik kwam er slechts één tekort voor een medaille. Maar eigenlijk kwamen de Olympische Spelen toen te vroeg. Ik had te weinig ervaring, een jaar later had ik waarschijnlijk goud gehaald.”