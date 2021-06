Haagse Zweden over het EK: ‘We zouden een speler als Henrik Larsson goed kunnen gebruiken’

Mattias woont bijna twintig jaar in de mooie stad achter de duinen, zijn vrouw komt hier vandaan. Hij heeft haar leren kennen in Litouwen waar zij beiden studeerden. Marcus kent hij van het voetbal kijken in de kroeg. Marcus woont ook alweer dertien jaar in Den Haag. Hij werkt bij Netflix en is een enorme fan van Manchester City. Mattias van United, dus je snapt; dat levert nog wel eens pittige discussies op. Marcus is voor Hammarby IF.