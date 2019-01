‘Haagser dan Steijn krijg je ze niet in de eredivisie’

Het beeld was vertrouwd, maar tegelijkertijd wat vreemd. Oefenmeester Maurice Steijn die tijdens de training van zijn ploeg in het stadion van ADO Den Haag met een Haagse supporter stond te praten. Die situatie heeft zich tussen 30 maart 2010 en 5 februari 2014 vaak genoeg voorgedaan. Toen was Steijn echter trainer van ADO, nu is hij verantwoordelijk voor de eerstvolgende tegenstander van de Haagse ploeg, VVV.