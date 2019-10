'Haantjes' behalen op mentaliteit een gelijkspel tegen OFC

Luuk Steenbergen moest er lang op wachten, maar de rechtsback mocht tegen OFC eindelijk zijn basisdebuut maken. Klein van stuk en roodharig viel de vinnige verdediger in positieve zin op. De van Jong FC Den Bosch gekomen Steenbergen is een ander type dan zijn geblesseerde concurrent Virgil Tjin-Asjoe, die aanvallend veel gevaar sticht. De Leiderdorper is meer het type dat zich in de tegenstander vastbijt.



Precies dat zocht trainer Paul van der Zwaan voor zijn team. Quick zit, als hekkensluiter, niet in de fase dat mooi voetbal verlangd wordt. Punten pakken luidt het devies en daarvoor is strijdlust nodig. ,,Eindelijk kreeg ik mijn kans", zegt de 21-jarige verdediger. ,,Zonder te spelen waren die busreizen naar Limburg en het oosten wel heel lang. De trainer zegt altijd dat hij de prik op de cola bij ons mist. Meer beleving, meer gif moet er in ons spel komen. Ik denk dat ik daarvoor wel heb kunnen zorgen. Het ging bij ons in ieder geval al beter dan de weken ervoor."