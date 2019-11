Haddadi komt eindelijk aan bod bij winnend Scheveningen: ‘Vond uitgaan ook leuk’

Nabil Haddadi hield er voor de wedstrijd tegen Jong FC Volendam al rekening mee dat hij weleens speelminuten kon krijgen. Hij wist dat Tim Peters door een bovenbeenblessure niet fit aan de aftrap stond. In de vijftigste minuut was het zover. Peters was te geblesseerd om verder te gaan. Haddadi kreeg de kans zich weer eens aan het thuispubliek te tonen. Waar trainer John Blok hem in de eerste drie wedstrijden in de basis liet beginnen, duurde het tot aan de uitbeurt tegen Quick Boys in speelronde 9 voor hij eindelijk weer mocht invallen.