Hagenaar Bram Ros speelt tegen de club uit zijn achtertuin: ‘Niemand wint zomaar van Scheveningen’

Bram, je zit inmiddels al een paar seizoenen bij Rijnsburgse Boys. Mis je Den Haag?

Bram Ros: ,,Haha, nee. In de zomer van 2018 ging ik van HBS naar Rijnsburgse Boys, maar ik woon en werk nog steeds in Den Haag. Het is een half uurtje rijden naar Rijnsburg. Drie trainingen per week en dan de wedstrijd. Vaak rijd ik samen met mijn teamgenoot Jeroen Spruijt, hij komt ook uit de buurt. Soms is het wel lekker als je gewoon een drankje kan nemen als er feest op de club is.”