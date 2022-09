Hagenaar Kürsat (19) huilde op de wc, maar droomt nu van debuut in Süper Lig: ‘Maak ik dit echt mee?’

Nee, normaal gesproken is Kürsat Babamoglu niet iemand die stilstaat bij de mooie momenten in zijn carrière. Maar op de dag van het duel tussen Sivasspor en Kayserispor op 21 mei van dit jaar voelt hij de trots plots tot in alle poriën van zijn lichaam. Hij zit namelijk voor het eerst bij de wedstrijdselectie van de laatstgenoemde club. ,,Ik denk dat ik in het spelershotel wel twee uur naar het plafond heb gestaard met de gedachte: het is het allemaal waard geweest”, vertelt de middenvelder. ,,En later in het stadion keek ik om me heen en dacht ik: maak ik dit écht mee?”