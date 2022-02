Hagenaar Tyrese Asante geniet van zijn doorbraak bij ADO: ‘Geduld was voor mij het toverwoord’

Een Quick‘er ben je niet voor even, maar de rest van je leven. ,,Ik ben dinsdagavond nog wezen kijken naar Jong Quick. Die speelden de kleine versie van ‘de Haegsche Derby’ tegen Jong HBS”, vertelt ADO-talent Tyrese Asante. ,,Er spelen vrienden van me in Jong Quick en ik vind het mooi om hun prestaties te volgen. Het zou kunnen dat ik aanstaande zondag naar het eerste elftal van Quick ga kijken. Zodra het in mijn schema past, ben ik op Nieuw Hanenburg te vinden. Of op De Middelmors, waar mijn broer Delano voor Rijnsburgse Boys in de tweede divisie uitkomt.”