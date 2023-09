Half Spaanse middenvelder Verhagen De La Fuente (19) laat direct van zich horen bij Quick

Gehard door de oorlog in voormalig Joegosla­vië vergt Neso Saponjic nu het uiterste van zijn spelers

Neso Saponjc (53) zweefde op het randje van de dood. In tegenstelling tot zijn ouders, vrienden en buren overleefde hij ternauwernood de oorlog in voormalig Joegoslavië. Via Kroatië vluchtte hij naar Nederland, waar hij als stratenmaker en schoonmaker en later als handbalcoach een nieuw bestaan opbouwde. ,,Het was een grote nachtmerrie.”