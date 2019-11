'Handbaljonkies' worden op alle fronten afgetroefd door eredivisie-koploper E&O

Vooral fysiek kwamen de ‘jonkies’ van coach Zsigmond Makay tekort. Direct werd de thuisclub platgewalst door de robuuste Drenten. Binnen vijf minuten was het 0-4 en zonder de kans te krijgen daarvan te herstellen, denderde E&O door naar 2-8. Makay: ,,Toen was al duidelijk dat we het zowel in de aanval als de verdediging qua kracht niet konden bijbenen. Soms kunnen we dat compenseren, maar dit keer totaal niet.”