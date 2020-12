Handballer Michel van Beijnum werkt met suïcidale jongeren: ‘Ze zijn een gevaar voor zichzelf en anderen’

Van Beijnum (33) werkt in de GGZ-psychiatrie bij Youz, de jongerentak van de geestelijke gezondheidszorginstelling Parnassia. ,,Ik ben daar werkzaam als sociotherapeut op een gesloten afdeling voor jongeren van 14 tot en met 22 jaar in crisis. Dat begrip ‘in crisis’ houdt in, dat jongeren een gevaar voor zichzelf of voor anderen zijn. Zij hebben de veiligheid van een gesloten afdeling nodig. Het is een eerste opvangplek en wij bieden een tijdelijke oplossing voor jongeren om tot rust te komen en aan herstel te werken.”