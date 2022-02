Handballer Tim Frenk bestuurt bij de Holland America Line schepen van 100.000 ton: ‘Een machtig gevoel’

Deze club promoveert na één wedstrijd naar de derde klasse: ‘Straat­voet­bal­lers zijn er altijd klaar voor’

In de categorie ‘bijzondere verhalen’ gooit het verloop van de huidige competitie van SV Zuid West DH hoge ogen. Want eindelijk mogen de Hagenaren weer voetballen. Niet meer in de vierde klasse op zondag, maar opvallend genoeg in de derde klasse op zaterdag. Een ‘promotie’ gedurende het seizoen door slechts één wedstrijd te spelen. ,,Die Rotterdamse clubs willen helemaal niet naar Den Haag komen, maar mijn spelers willen gewoon voetballen.”

23 februari