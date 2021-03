Hans Lingen (66), de Dick Advocaat van het tafeltennis: ‘Mijn hele leven een zwerver gebleven’

Het is inmiddels een bekend patroon. Voetbaltrainer Dick Advocaat zegt een punt achter zijn loopbaan te zetten, maar pakt na een paar maanden rust doodleuk de draad weer op. Wie denkt dat Advocaat uniek in zijn soort is, heeft het mis. Ook tafeltenniscoach Hans Lingen is eigenlijk al gestopt, dertien jaar geleden zelfs, maar keerde in augustus plots terug in het vak, bij DHC. ,,Waarom niet? Ik dacht: ik heb van jonge kinderen tot wereldtoppers getraind. Dan kan DHC er ook nog wel bij”, zegt Lingen lachend.