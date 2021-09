Hardlooptrainer Theo Sijbrandij is 83 jaar en topfit: ‘Tien kilometer binnen een uur lukt nog steeds’

CPC afgelast, waarom zou je nu nog opstaan?

7 september Dit is een nette krant, dus dit wordt een wat huichelachtig stukje. We kunnen namelijk niet afdrukken wat ik echt dacht toen gisteren bekend werd dat de CPC niet doorgaat. Het was lelijk. Echt lelijk. Excuus daarvoor. Als u zelf niet loopt of niks met het allermooiste Haagse evenement heeft, denkt u vast: waar maken ze zich druk om? U heeft natuurlijk gelijk. Er zijn belangrijker zaken.