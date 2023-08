Harry Vos sloot weddenschappen af dat hij in zijn eigen neus kon bijten

Beachvol­ley­bal­duo Immers en Van de Velde niet naar laatste vier op EK

Het is beachvolleyballers Matthew Immers en Steven van de Velde niet gelukt de halve finales van het EK te halen. Het Nederlandse koppel verloor in Wenen van de Italianen Paolo Nicolai en Samuele Cottafava. In 55 minuten werd het 21-17 19-21 en 15-10.