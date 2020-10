HBS-aanvoerder ben je zeven dagen per week: ‘Ik had het niet helemaal goed ingeschat’

Aan de Thomsonlaan in de Bomenbuurt vind je The Heed Wallart. Het is de luxueuze wandkunst-winkel van HBS-aanvoerder Niels van Pelt (28) en zijn vriendin Frederike Andrée Wiltens. De afbeeldingen zijn groot, krachtig, expressief en eigenzinnig. Een deel van de fotografen die The Heed vertegenwoordigt, komt uit Den Haag en dat vind je terug in de hele look and feel. Frederike behoort tot de fotografen. Daarnaast is ze stylist. Niels heeft een bedrijfskundige achtergrond.