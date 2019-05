HBS degradeert voor eerst sinds 1993

In de eerste helft waren de Hagenaars nog dicht bij de openingstreffer, maar de fraaie inzet van Tidde Tromp kaatste via de onderkant van de lat weer het veld in. De winnende treffer van de thuisploeg viel in de 54ste minuut. Uit een overtuigende kopbal van Tom Beissel. In het laatste half uur probeerden de ‘Kraaien’ er nog een slotoffensief uit te gooien, maar dat ontbeerde kracht. Wel waren er kansen te noteren voor Daley Sandel, Donovan de Groot en Niels van Pelt. En Boris van den Berg raakte de lat. Voor de laatste keer dat de Craeyenhouters degradeerden, moeten we terug naar 1993. Al daalden ze toen af naar de vierde klasse.