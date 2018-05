HBS doet uitstekende zaken in Cuijk

Gaat het dan toch nog goedkomen met HBS? Het lijkt er in ieder geval wel op. De ploeg van Marcel Koning heeft op de slotdag alles in eigen hand. Minimaal een gelijkspel tegen Westlandia aanstaande zondag betekent feest op sportpark Craeyenhout.



In Cuijk zag het er aanvankelijk slecht uit voor de ‘Kraaien’. Een gemiste strafschop van Ruben Schaken en een directe rode kaart van ‘enfant terrible’ Gino Mulder in de eerste helft voorspelde weinig goeds voor de zwarthemden.



Maar de ploeg van Koning zette er tegen een armoedig spelend JVC Cuijk, met een man minder, zelfs nog een tandje bij. Die strijdwijze werd uiteindelijk beloond. Ruben Schaken (intikker) en de afscheid nemende Mike de Geer (strafschop) schoten de ´Kraaien’ naar een 0-2 overwinning. De ontlading was groot na afloop. De spelers vlogen elkaar schreeuwend in de armen.



Met nog één duel voor de boeg is de voorsprong op Quick’20 (3-1 verlies bij Quick) en HSC’21 (2-0 verlies bij Jong De Graafschap) twee punten. Het mag niet meer misgaan.