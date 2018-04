HBS'er Jampie Kuneman liep niet met zijn prestaties te koop

Kuneman speelde meer dan tien jaar in het eerste elftal van de 'Kraaien': 252 duels, 47 doelpunten. In 1951 kwam hij tweemaal uit voor Oranje. Ook speelde hij voor het Haags Elftal, Nederlands Studentenelftal, Zwaluwen en Nederland B. Als cricketer negen jaar in HBS 1.

Opvallend was dat hij een, zelfs voor die tijd, opvallend grote voetbalbroek droeg, met diepe zakken. Tijdens dode spelmomenten of als het koud was, stopte hij zijn handen daar weleens in. Denk niet dat hij nonchalant was, hij was ijverig. Voor Kuneman stond plezier in het voetbalspel voorop en hij liep nooit met zijn prestaties te koop.