HBS loopt in dezelfde val als RKAVV en Die Haghe blijft verbazen: lees hier alles over het amateurvoetbal

Voetbal­club Verburch schreeuwt om uitbrei­ding velden: ‘Ledenstop is laatste dat we willen’

Niet alleen in De Lier groeit het ledenaantal van de verenigingen zó hard dat uitbreiding van het sportpark een absolute must is, ook Verburch in Poeldijk komt steeds krapper te zitten. Daarom doet met name de voetbalvereniging een dringend beroep op de gemeente Westland voor uitbreiding en verbetering van de speelvelden. ,,Een ledenstop is het laatste dat we willen.”

10 januari