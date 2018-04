HBS niet verlost van degradatiezorgen

Dongen, dat nog meedoet voor de derde periodetitel, was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. HBS-doelman Paul van der Helm moest al zijn kwaliteiten tonen toen Remon Koenen van dichtbij hard inkopte.

Dongen liet de kansen op een tweede treffer liggen en pas in de slotfase kwam de thuisploeg terug. Mike de Geer stond oog in oog met doelman Jordy Zielschot maar had net niet genoeg tijd om de bal over de sluitpost te stiften. Even later kopte Ruben Schaken een vrije trap van De Geer naast het doel.