HBS-RKAVV voelt ondanks de afstand als een échte derby

Van tevoren wisten we dat het niet zoals de ‘Haegsche Derby’ tegen Quick zou zijn. Het is ook wel even een verschil: een clash met een club, die letterlijk een afstand van niks verderop ligt of één tegen de club, die een kleine twintig kilometer verderop ligt. Toch was vandaag al snel duidelijk dat we, ondanks dat de ploegen in het verleden niet vaak tegen elkaar speelden, met een echte derby te maken hadden. In een echte derby zijn er altijd duidelijke dwarsverbanden. Aan die voorwaarde werd alleen al voldaan, doordat HBS-trainer Bas Steffens tien jaar bij RKAVV werkte. Zijn neef Robin Steffens speelt er nog en viel gisteren in de tweede helft in.