HBS toont geen lef en verliest opnieuw

De 'Kraaien' behaalden nog geen zege en blijven met vier punten op de zestiende plek in de derde divisie staan. De eindstand was bij de rust al bereikt, via doelpunten van Mustafa Güler in de 32ste minuut en op slag van rust door Hidde van Dijk. De treffers waren vergelijkbaar. Het waren afstandsschoten die min of meer uit het niets vielen.

Over de gehele linie maakte HBS een gelaten indruk. De Hagenaars toonden geen pit in de duels, geen lef aan de bal en creëerden weinig kansen. De grootste was net na een half uur voor Tidde Tromp. De van DHC overgekomen middenvelder kopte over. Een minuut later scoorde Blauw Geel'38 wel. Veel lijn zat er niet in de aanvalsopzetten van Houdt Braef Stant. Veelal was het hopen dat de bal eens goed zou vallen. Maar in de slotfase was zelfs die hoop er niet meer. Benieuwd wat voor uitwerking dat heeft richting de Haegsche Derby zaterdag tegen Quick. De 'Haantjes' verloren namelijk ook en blijven met drie punten op de laatste plaats.