HBS zet belangrijke stap richting lijfsbehoud

Derde divisie Westlandia met moeite voorbij Hercules

16:29 Westlandia schatte vooraf de uitwedstrijd in Utrecht tegen Hercules als lastige opgave in. Het werd in de praktijk bevestigd. Toch was er opnieuw winst voor de Naaldwijkers: 1-3. Westlandia blijft daardoor in de race voor een plek in de nacompetitie voor promotie naar de tweede divisie.