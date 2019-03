HBS zet Marcel Koning op non-actief

De met 2-3 verloren derby tegen Quick is uiteindelijk de laatste wedstrijd voor Marcel Koning als hoofdtrainer van HBS geworden. Het bestuur van de zondag derde divisionist heeft hem , in een poging om directe degradatie te voorkomen, op non actief gezet.

Toen Marcel Koning gisterochtend werd uitgenodigd voor een overleg diezelfde middag met voetbalvoorzitter Frits Broers voelde hij de bui al hangen. Dit kon weleens zijn laatste activiteit als hoofdtrainer van HBS gaan worden. ,,Ik loop al zo lang mee in de voetballerij dat ik inmiddels wel weet hoe dit soort zaken lopen. De resultaten vallen tegen en dan is het vaak de trainer die er aan moet geloven. Bovendien merkte ik na de wedstrijd tegen Quick bij bepaalde mensen een afstandelijkheid. Dat was voor mij al een teken aan de wand”, verzucht Koning. De trainer toont begrip voor de genomen beslissing. ,,In de laatste negen wedstrijden wil men een laatste strohalm vastpakken om in elk geval directe degradatie te voorkomen. We zijn dan ook in goede harmonie uit elkaar gegaan.”

Voorzitter Frits Broers vond de beslissing om Koning op non actief te zetten niet makkelijk maar is wel van mening dat er iets moest gebeuren om het sportieve tij te doen keren. ,,Marcel is natuurlijk een echte clubman. Alleen was het wel zo dat de resultaten de laatste tijd zwaar tegenvielen. We hopen dat deze beslissing voor een nieuwe impuls zorgt.”