HCC gaat in beroep tegen straf na gestaakte cricketwedstrijd: ‘De bond heeft de plank misgeslagen’

Afgelopen zondag werd het duel gestaakt, nadat HCC-wicketkeeper Yash Patel een opmerking van VOC-batsman Dirk van Baren als racistisch opvatte . Hij was vervolgens te emotioneel om verder te spelen en verliet het veld. De wicketkeeper kreeg de steun van zijn ploeggenoten. Die verklaarden zich solidair, waarna de wedstrijd werd afgebroken. Het bestuur van HCC staat achter de beslissing van de spelers, omdat ze vindt dat er een grens is overschreden.

Standaardstraf

De KNCB riep vervolgens HCC uit als verliezer, waardoor niet zij maar VOC zich voor de play-offs heeft geplaatst. De standaard straf voor het staken van een wedstrijd is dat de ploeg die weigert verder te spelen als verliezer wordt aangemerkt. In een later stadium doet de tuchtcommissie nog een uitspraak over het incident. Tot die tijd is de VOC-speler in kwestie geschorst.