HCC wint Haagse derby van Quick

Een spannende derby werd het helaas niet op De Diepput. Daarvoor was het krachtsverschil tussen HCC en Quick gisteren te groot. ,,Ik heb geen moment aan de kant gezeten met het gevoel dat het eventueel nog krap zou kunnen worden. We hebben het heel klinisch afgemaakt. Een fantastische prestatie, ook al was het tegen de onderste'', zei HCC-captain Tonny Staal na afloop.

Quick begon met batten. Het prijswicket van de Indiase coach Jay Bista werd al snel door Hidde Overdijk gepakt. Na 57 runs waren de bezoekers al 3 man kwijt. Een geduldig (100+) partnership van Geert-Maarten Mol (72) en Jeroen Brand (56) zette Quick weer op het goede spoor.

Verantwoordelijkheid

,,Jeroen zei voor de wedstrijd dat hij er zo van baalt dat hij dit seizoen nog niet belangrijk met het bat is geweest. Mooi dat hij het vandaag wel heeft laten zien en zijn verantwoordelijkheid pakt'', aldus Quick-aanvoerder Daan Vierling.

Quick eindigde na 50 overs op 203 voor 7. Overdijk was aan HCC-kant de beste bowler met 4 voor 36. HCC kende aan bat vooral dankzij Staal een voortvarende opening. Hij sneuvelde met precies een 'half century' achter zijn naam. Daarna verloor Adam Wiffen vrij snel zijn wicket (80 voor 2). Het deerde HCC niet. Bryce Street (71 not out) en Boris Gorlee (54 not out) lieten uitstekend batten zien en bezorgden hun ploeg in de 43ste over de ruime acht wickets-zege.

Door het verlies van runner-up ACC tegen koploper Excelsior'20 schuift HCC van de derde naar de tweede plek. Met nog vijf speelronden te gaan zijn de 'Kroonleeuwen' nog volop in de race om de landstitel.

Staal: ,,Van een team waarvan je aan het begin van het seizoen niet wist of we kampioen konden worden, naar een situatie waar we er gewoon voor moeten gaan. We kunnen er nu een beetje aan ruiken. Dat is wel lekker.''

Spierverrekking

Voor Quick, dat de pech had dat Mol niet kon bowlen door een spierverrekking en Prathamesh Dake na een bowlingactie zijn enkel verzwikte, is het net als vorig jaar een moeilijk seizoen. Vierling: ,,We kijken nog steeds met een positieve blik naar de laatste wedstrijden. We proberen de sfeer in het team natuurlijk zo goed mogelijk te houden, maar als je blijft verliezen is het best lastig om die er in te houden.''