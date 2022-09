HCC wint van stadgenoot VCC en pakt verrassend de landstitel in het cricket

Voorafgaand aan het seizoen waren alle ogen op topfavoriet VCC gericht, maar vorige week zaterdag in de halve finale bood HCC de Voorburgers al behoorlijk tegenstand. VCC won weliswaar en dus moesten de ‘Kroonleeuwen’ zich via een omweg voor de finale plaatsen. Dat lukte door een dag later in de herkansing HBS te verslaan.

En dus stond zaterdag op Sportpark Westvliet in Den Haag wederom VCC-HCC op het programma, met als inzet de landstitel in het T50-cricket. Een eindsprint zorgde ervoor dat HCC 200 runs (mede dankzij 64 runs (not out) van Tim Pringle) moest verdedigen en dat de ‘Kroonleeuwen’ telkens in controle waren. Reinier Bijloos, die zijn allerlaatste wedstrijd voor HCC speelde, was weergaloos bij het bowlen.