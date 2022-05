HDM neemt het op tegen oppermachtig Den Bosch: ‘Gevoel dat je ze echt wel kan pakken’

Quick loopt periodeti­tel mis na spektakel­stuk in Brabant: ‘Geen idee waarom het zo slecht was’

Het leven is goed in het Brabantse land. Maar niet voor Quick, want dat verloor met 5-3 van Dongen en liep zo de tweede periodetitel mis. Al kwamen de ‘Haantjes’ nog wel terug van een 3-0 achterstand en leek het even alsnog te lukken.

28 april