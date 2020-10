Hector Hevel helemaal thuis bij het FC Andorra van Piqué: ‘Met Shakira kwam hij ons aanmoedigen’

Je vertrok in 2017 van ADO Den Haag naar AEK Larnaca. Was je na drieënhalf jaar en ruim 100 wedstrijden op Cyprus toe aan een nieuwe stap?

,,Ik heb een geweldige tijd op Cyprus gehad, speelde vrijwel alles en heb ook nog twee prijzen gewonnen. Het hoogtepunt was de groepsfase van de Europa League, waarin we tegen onder andere Bayer Leverkusen speelden. Ik kon bij AEK bijtekenen, maar was toe aan een nieuwe uitdaging, eentje met sportief perspectief.”



,,Het doel is om met FC Andorra naar het tweede niveau te promoveren en in het Spaanse voetbal sta je sowieso meer in de picture dan op Cyprus. Misschien is het qua niveau nu een kleine stap achteruit om vervolgens weer een stap vooruit te maken.”