Heel ADO rekent op de melodie van Pippi Langkous

Een vuurzee, veroorzaakt door fakkels, en een oorverdovend gejuich. Toen ik zondagavond in mijn auto op een parkeerplaats naast het Mac3Park Stadion moederziel alleen mijn laatste artikel over de overwinning van ADO op PEC Zwolle zat te schrijven, was het in Den Haag een gezellige boel. De spelersbus werd bij het Cars Jeans Stadion onthaald door een groep uitzinnige supporters.