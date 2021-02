Hellas-handballer Caspar heeft autisme: ‘Zware tijd, want ik mis regelmaat doordat handbal wegviel’

Voor de 22-jarige Hovingh is tussen de palen staan al vanaf de jeugd zijn lust en zijn leven. ,,Daarom mis ik het handbal heel erg”, opent hij. ,,In de normale tijd ben ik zes tot zeven dagen per week op Hellas. Nu dat in één keer is weggevallen, heb ik veel tijd over. Ik mis het ritme van de trainingen en de wedstrijden. In het begin heb ik veel last gehad van het ontbreken van die regelmaat. Toen het handbal wegviel, vond ik het ook erg moeilijk mij te motiveren voor andere zaken.”