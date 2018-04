Het betaald voetbal verliest een scheidsrechter met een voetbalhart

Lex Immers: In de eerste helft van kastje naar de muur

1 april ADO-middenvelder Lex Immers wilde niet te lang stilstaan bij de kansloze 0-3 nederlaag tegen AZ. ,,Volgend weekeind gaan we naar FC Utrecht’’, aldus de Haagse routinier. ,,Dat is een concurrent in de strijd om de play-offs. In dat soort wedstrijden moeten we zorgen dat we iets halen.’’