Het einde van een gouden Quick-generatie: Steven de Kruijf en Frank van der Heiden zwaaien af

Ernstig zieke Fenna (7) heeft onvergete­lij­ke dag tussen de waterpolo­ster­ren: ‘Ze weet dat ze anders is’

De 7-jarige Fenna Sijbolts moedigde langs de kant haar vader aan, poseerde met de spelers van Oranje en legde de bondscoach even uit hoe waterpolo gespeeld moet worden. Tijdens een benefietwedstrijd voor het Prinses Máxima Centrum dacht voor even niemand na over de ziekte van Fenna en de zware chemobehandelingen die ze daarvoor ondergaat.