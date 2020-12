Het gebeurde in 2010: Vijf goals achter op de laatste speeldag. Hoe kan dat?

Bij ADO is er geloof in een stunt tegen rivaal Ajax: ‘We moeten een klotetegen­stan­der voor ze zijn’

18 december ADO Den Haag speelt morgen in eigen huis tegen koploper Ajax. Een wedstrijd waar de Hagenaren onbevangen in kunnen gaan? Als het aan trainer Ruud Brood en voormalig Ajax-speler Boy Kemper ligt niet. Zij geloven in een resultaat. Maar hoe gaat ADO zich wapenen?