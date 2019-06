‘Het heeft enorme impact om iemand te zien sterven met wie je 's ochtends nog hebt zitten ontbijten’

Geen Becker en ook nog geen El Khayati bij eerste training ADO: ‘We moeten rustig blijven’

25 juni Tussen hoop en vrees ging ADO-trainer Fons Groenendijk de zomer in na een wervelend seizoenslot. Gisteren bij de eerste training van de nieuwe voetbaljaargang was dat nog steeds zo, want twee van zijn meest bepalende spelers ontbraken.