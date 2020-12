Het ijs is weg, maar ijshockeyclub Zoetermeer Panters had graag willen spelen

Leden ijsclub lopen weg door lekke ijsbaan in SilverDome

10 oktober Het blijft onduidelijk of dit jaar nog kan worden geschaatst op de bovenbaan ‘Oval’ van het SilverDome in Zoetermeer. De baan is lek, maar geld voor reparaties ontbreekt. IJsvereniging Zoetermeer is uitgeweken naar De Uithof in Den Haag.