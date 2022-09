Het is makkelijk voor te stellen dat de scheidsrechter in een trekker over het land rijdt

De scheidsrechter heeft rood haar. Van een afstandje zou je kunnen denken aan weer zo’n wereldvreemde pietlut, maar van dichtbij blijkt hij een vriendelijke jongeman. Hij heeft een witte huid die aan zonnebrand doet denken en een open gezicht. Het is makkelijk om je voor te stellen dat hij op een trekker over het land rijdt. Als de wedstrijd eenmaal is begonnen, de JO18-1 opent het seizoen met een oefenpotje tegen de JO19-5, maakt hij een bescheiden indruk. Toegegeven, als hij fluit, drukt hij snel de benen tegen elkaar voor hij de kant op wijst waar het voordeel naar toe gaat, maar zijn uitstraling is die van een man die weet dat het nu niet om hem draait.